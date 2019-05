TRIONFO CONTINUO

ROMA - E' stata la settima, la più bella Coppa Italia vinta dalla Lazio, quella alzata al cielo all'Olimpico con i gol di Milinkovic e Correa. E dopo la vittoria contro l'Atalanta, il popolo laziale ha festeggiato fino all'alba, sia in città che a Formello dove la squadra ha celebrato il successo con canti e cori fin quasi all'alba. Una gioia irrefrenabile, l'Europa messa in cassaforte.

La Lazio ha quindi lanciato l'hashtag ufficiale vic7ory. Mandateci le foto dei vostri festeggiamenti alla nostra mail appositamente dedicata vic7ory@leggo.it. Le pubblicheremo attraverso il sito, i nostri canali social e il giornale cartaceo. Sarà il modo più divertente per celebrare l'amore per i biancocelesti e la conquista di questa settima Coppa, che arriva sei anni dopo il trionfo firmato Lulic contro la Roma. Indimenticabile.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

