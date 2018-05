Trionfa Simeone l'Atletico supera l'Olympique di Garcia 3-0

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Ha vinto Diego Simeone, squalificato e in tribuna (c'era pure il re di Spagna Felipe), su Rudi Garcia, a bordo campo e impotente di fronte alle prodezze del francese, dal suo punto di vista, sbagliato. Antoine Griezmann, con una doppietta, ha dato il là al 3-0 con cui l'Atletico Madrid ha trionfato sull'Olympique Marsiglia nella finale di Europa League a Lione. Per i Colchoneros si è trattato del terzo trionfo nelle ultime 9 edizioni nell'ex Coppa Uefa, il secondo con la guida del Cholo, dopo quello del 2012. Serata stregata, in casa dei rivali transalpini dell'Olympique Lione, per l'OM, avrebbe voluto alzare un altro torneo internazionale dopo la Coppa Campioni del 1993 (finale con il Milan). Per l'accesso alla prossima Champions la squadra dell'ex tecnico della Roma dovrà attendere l'ultimo turno della Ligue1.Conclusione rapace al 21' dopo clamoroso errore di Aguissa, scavetto di sinistro al 49' a scavalcare Mandanda su assist di Koke: Griezmann è salito a 29 gol stagionali per quello che è stato forse l'ultimo regalo all'Atletico. Dal 1° luglio il Barcellona è pronto a planare su di lui e a pagare la clausola rescissioria che si dimezzerà da 200 a 100 milioni di euro. All'89' punto esclamativo di Gabi, ancora su passaggio di Koke. La finale avrebbe potuto prendere un'altra piega se Germain al 4' non si fosse divorato il vantaggio di fronte ad Oblak. L'uscita di Payet per infortunio al 32' ed il palo di Mitroglou all'81' hanno dato altre due mazzate al Marsiglia. Il resto è stato tutto Cholismo...