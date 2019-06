Trionfa Carapaz Nibali secondo senza rimpianti

Massimo Sarti

VERONA - Il Trofeo senza fine del Giro d'Italia è andato in Ecuador. Dove Richard Carapaz è già eroe nazionale. Dalla prima bici recuperata dal padre nella spazzatura alla maglia rosa celebrata in un'Arena piena di suoi connazionali. «Sensazione unica. Un premio che mi ripaga di tanti sacrifici». Timido a parole, non in corsa.

Era arrivato alla vigilia dell'ultima cronometro veronese con 1'54 su Vincenzo Nibali e, come da pronostico, ha perso solo 49 secondi dallo Squalo dello Stretto, cui non è riuscito il tris rosa (sarebbe stato a oltre 34 anni il meno giovane di sempre). Nibali ha comunque portato a casa l'undicesimo podio in un Grande Giro: «Abbiamo trovato un grande Carapaz. Ho dato tutto e non ho rimpianti, soprattutto visto quello che mi è successo pochi mesi fa», ha detto il messinese alludendo all'operazione alla schiena dopo la caduta al Tour 2018 sull'Alpe d'Huez. Terzo a 2'30 lo sloveno Primoz Roglic, che per soli 8 ha tolto il podio allo spagnolo Mikel Landa, gregario di lusso per Carapaz. C'è una storia anche sul vincitore della crono (17 km), lo statunitense Chad Haga. Con dedica in lacrime al padre che non c'è più e con il pensiero all'incidente del gennaio 2016, quando in Spagna venne travolto da un'auto mentre si allenava.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

