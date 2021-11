Trieste nuovo focolaio d'Italia

Una situazione epidemiologica definita «molto preoccupante», con una diffusione esponenziale di nuovi contagi, fino a sette volte più alta rispetto al resto d'Italia. Trieste è il nuovo grande focolaio di Covid nel nostro Paese. Una situazione dovuta a varie ragioni: il basso numero di vaccinati in Friuli, la contiguità con i Paesi dell'Est dove la pandemia dilaga e, soprattutto, delle proteste No Vax prima al porto, poi in piazza Unità d'Italia: tra i manifestanti risultano 93 contagiati. Spiega Fabio Barbone, responsabile della task force Covid-19 friulana: «Nell'ultima settimana nella provincia «si sono registrati 801 nuovi casi, il doppio della settimana precedente»; questo «ha portato a un tasso di infezione di 350 casi per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, un dato che ci riporta indietro alla scorsa primavera».

Per cercare di contenere la situazione il prefetto Valerio Valenti ha firmato un'ordinanza per cui fino al 31 dicembre in Piazza Unità d'Italia non potranno più svolgersi manifestazioni. La tolleranza è finita. Si profilano sanzioni salate per chi organizza manifestazioni in cui non vengono rispettati distanziamento e obbligo di mascherina.



Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

