Tridente, vigili urbani ai varchi per evitare le multe ai motorini

Paola Lo Mele

Stop a auto, motorini e, più in generale, a tutti i veicoli non autorizzati all'interno del Tridente. Sono iniziati ieri i presìdi dei vigili ai varchi della Ztl in questione. Si tratta di una fase di pre-esercizio per i varchi elettronici che entreranno in funzione, materialmente per elevare le sanzioni ai trasgressori, tra un mese.

Così il Campidoglio a 5 Stelle punta al «pieno rispetto di una norma in vigore da anni, che vieta l'ingresso di automobili, motocicli e ciclomotori non autorizzati nell'area compresa tra piazza del Popolo, via del Tritone, passeggiata di Ripetta e viale della Trinità dei Monti». I caschi bianchi resteranno in presidio sul territorio per trenta giorni, insieme al personale dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità che distribuirà materiale informativo ai cittadini.

«Lo ribadisco: stiamo facendo rispettare una norma in vigore da oltre quattro anni. I controlli sono partiti dopo un costante confronto con il territorio», ha ribadito l'assessore ai Trasporti Linda Meleo. Consapevole che l'introduzione effettiva del divieto sta creando malcontento. Alcune associazioni di commercianti hanno deciso di non partecipare all'incontro previsto per oggi con l'assessore e il municipio I e l'assessore municipale Anna Vincenzoni ha commentato: «Comprendo la loro scelta. Noi parteciperemo comunque. Porteremo al tavolo le istanze raccolte in questi mesi nel confronto, relative sia all'avvio della Ztl, in una fase dove ancora due fermate della metro nel centro di Roma risultano chiuse, sia all'orario della Ztl stessa che all'interdizione a scooter e moto». Come ha spiegato Meleo la Ztl A1 Tridente è attiva dalle 6.30 alle 19, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) e il sabato dalle 10 alle 19.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

