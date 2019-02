Il Tridente chiuderà anche alle moto e agli scooter dal prossimo 1° aprile. Nessun pesce d'aprile, nessuno scherzo, la notizia è confermata e diverrà, per chi vive o lavora fra via di Ripetta, via Condotti, piazza Augusto Imperatore e le strade limitrofe una amara realtà. Che rischia di danneggiare considerevolmente i negozianti ed i commercianti della zona. Chi non avrà il pass Ztl A1, infatti non potrà più accedere all'area dalle 6:30 alle 19 nelle giornate settimanali e dalle 10 alle 19 il sabato.

Secondo Gianni Battistoni, presidente dell'associazione via Condotti, «la chiusura agli scooter è una decisione letale» per il centro storico. «In una città senza mezzi pubblici - prosegue Battistoni - il motorino è l'unico mezzo di trasporto ed è demenziale vietarlo senza previe consultazioni e confronti». Per questo lo stesso presidente si è rivolto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che incontrerà i commercianti il prossimo 1° marzo. Sul piede di guerra anche il presidente del Vespa Club Roma Roberto Leardi: «Il motociclo in una città come Roma rappresenta la sopravvivenza». Secondo Leardi poi lo scooter andrebbe tutelato di più dal Comune: «In centro un motociclo fa in media 30 km l'ora, un'auto 10». (L. Cal.)

