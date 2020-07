Trial clinici, ecco la carta dei pazienti

ROMA- L'importanza di ottimizzare e rendere più fluidi i trial clinici è un tema già da tempo al centro dell'attenzione di Istituzioni e sperimentatori: il coinvolgimento delle Associazioni di Pazienti in tutte le fasi delle sperimentazioni permette di assicurare maggiore appropriatezza e aderenza alle terapie, superare possibili iniquità nell'accesso alla ricerca, garantire maggiore attenzione ai bisogni sanitari e alle esigenze dei pazienti, ridurre i costi organizzativi con vantaggi per la ricerca, la salute dei pazienti e la sostenibilità del Servizio Sanitario. Da queste premesse Persone non solo Pazienti, la piattaforma di dialogo, promossa da Fondazione Roche insieme a 16 Associazioni, presenta la prima Carta etico-deontologica in Europa per la partecipazione delle Associazioni di Pazienti ai trial clinici, messa a punto insieme a un gruppo di ricercatori di bioetica e biodiritto del Consiglio Nazionale delle Ricerche. «Fondazione Roche sostiene la ricerca clinica indipendente, che ha l'obiettivo di trovare risposte urgenti e importanti per le malattie più difficili. Da qui l'esigenza crescente che gli studi riflettano il più possibile la real-life, insieme alla necessità di accelerare le procedure e favorire lo svolgimento di trial di qualità in tempi minori afferma Mariapia Garavaglia, Presidente Fondazione Roche la presenza delle Associazioni di Pazienti è una garanzia di partecipazione e controllo, perché nessuno più dei pazienti può sentire l'urgenza e la fretta di bruciare le tappe nelle varie fasi della sperimentazione e con la loro esperienza diretta possono fornire indicazioni concrete a chi studia e ricerca. Questo strumento può aiutare i pazienti a essere protagonisti nel dialogo sia con i ricercatori che con i decisori politici».

La Carta dei principi e dei valori per la partecipazione dei pazienti ai trial clinici vuole agevolare il riconoscimento formale del ruolo delle Associazioni di Pazienti proponendosi come una bussola di orientamento etico per tutti gli attori coinvolti: gli sperimentatori, il personale sanitario, i pazienti e le loro Associazioni, le Istituzioni e gli ordini professionali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 05:01

