Tria: «Questo spread non si regge»

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra Severini«Un livello che non possiamo considerare di mantenere troppo a lungo». A parlare così dello spread proprio mentre la Borsa di Milano chiudeva in forte calo, ai minimi da fine 2016, con il differenziale tra titoli italiani e tedeschi a quota 321 punti è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta. Il ministro, pur sostenendo che i rilievi della Commissione europea nel bocciare la manovra sono stati «superficiali» e che «i fondamentali dell'Italia sono solidi» afferma che per i mercatio il problema «è l'incertezza politica su dove il Governo vuole andare a finire». Tria assicura anche che «la nostra non è una strategia temeraria, non c'è alcun motivo per cambiare. Non c'è alcun piano B»I vertici del governo dunque parlano ad una voce sola e ribadiscono che non ci saranno passi indietro. Il premier Conte da Mosca ripete che «l'Italia è in buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi». Le parole più dure vengono dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che manda un messaggio alla Ue: «Possono mandare 12 letterine, ma la manovra non cambia». Agli appelli del presidente Mattarella che ha chiesto di proteggere il risparmio, il leader leghista risponde: «Ascolteremo tutti ma nessuno riuscirà a farmi tornare indietro sulla legge Fornero e neanche sul rapporto deficit/Pil». La risposta da inviare a Bruxelles potrebbe giungere anche prima delle tre settimane previste per la replica. La Borsa di Milano ieri ha chiuso con un ribasso dell'1,69%, ai minimi da dicembre 2016.Infine secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti, chi si servirà della dichiarazione integrativa per denunciare redditi non dichiarati ai fini fiscali potrà risparmiare in media fra 9.000 e 12.000 euro all'anno rispetto a quello che si sarebbe pagato dichiarando fin dal principio l'intero reddito.riproduzione riservata ®