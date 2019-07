Tria: «L'esodo dei cervelli ci costa 14 miliardi l'anno»

Michela Poi

Nascono, crescono, si formano nelle migliori università italiane e poi via, verso città estere. La fuga di cervelli, ovvero l'emigrazione di giovani talenti e di figure altamente specializzate verso paesi stranieri - non si arresta, e le sue conseguenze pesano sul paese anche a livello economico. A lanciare l'allarme, stavolta, è il ministro dell'economia Giovanni Tria, che durante un convegno sul digitale organizzato da Luiss Business School, ha parlato di una preoccupante dispersione di talenti e di risorse. «La fuga dei giovani all'estero fa perdere all'Italia 14 miliardi all'anno, circa l'1% del Pil», ha dichiarato. Una somma enorme. Una tendenza che può seriamente compromettere le prospettive di crescita economica e che pesa sulle finanze pubbliche, causando una perdita permanente di capitale umano altamente qualificato, a danno della competitività italiana.

Gli ultimi dati Istat confermano il trend negativo. Su 420mila italiani emigrati all'estero dal 2008, più della metà sono i cosiddetti millennials, giovani dai 20 ai 34 anni. Ragazzi per la maggior parte bene istruiti - con una laurea triennale o specialistica - che scelgono di lasciare la famiglia per trasferirsi all'estero. I motivi? Principalmente due e sempre gli stessi. Più facile trovare un lavoro che permetta di vedere riconosciute le proprie qualità e tutti i sacrifici sostenuti durante il percorso di studi e un guadagno molto maggiore. A cinque anni dal diploma - secondo l'ultimo rapporto stilato da Almalaurea - chi lavora all'estero percepisce quasi il doppio del compenso: in media 2.266 euro mensili netti di stipendio rispetto ai 1.407 euro di chi lavora in Italia, con una differenza di ben il 61%.

Va da sé che più del 50% dei ragazzi che decide di andarsene e trova un lavoro ben retribuito fuori dall'Italia, sceglie di restarci per sempre. «Vivo in Australia da 3 anni, sono un consulente bancario», spiega Federico, 31 anni. «Mi sono laureato in economia alla Sapienza di Roma, e una volta finito il percorso di specialistica ho trovato davanti a me il vuoto. Così, ho preso tutte le mie cose e sono partito. Non ho intenzione di tornare».

Anche chi decide di partecipare a progetti di stage all'estero o a programmi finanziati dall'unione europea come l'Erasmus, solitamente non vuole rimettere piede in Italia. «Ho partecipato al bando Torno Subito della Regione Lazio che mi ha permesso di stare 6 mesi in America. Un'esperienza illuminante, spiega Isabella, 34 anni. «Quando sono tornata a Roma, ho resistito poco. Qui in Italia ero costretta a rincorrere stage non retribuiti. A New York ho ottenuto un contratto da dipendente vero e proprio».

Oltre ai giovani che decidono di scappare, chi decide di rimanere generalmente vive a casa di mamma e papà a lungo, sperimentando percorsi di vita meno lineari del passato, che spostano in avanti le tappe di transizione allo stato adulto.

