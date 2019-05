Tria: «Da riassorbire gli 80 euro di Renzi»

«Gli 80 euro di Renzi sono da riassorbire. E senza copertura non è possibuile approvare alcuna norma del Dl Famiglie».

Così parlò il ministro dell'Economia Giovanni Tria, ma subito dopo arrivano le reazioni. La più dura è quella del vicepremier Luigi Di Maio: «Non ci sono soldi? Macché. L'Inps dice che avanzerà un miliardo dal Reddito di cittadinanza perché abbiamo lavorato bene sui controlli ed escluso un quarto di persone che non ne avevano diritto - dice a Skuola.net -. Adesso istituisco con decreto un fondo e da lì, ogni 4 mesi, si prendono i soldi per aiutare le famiglie che fanno figli».

Il Mef poi precisa che «il ministro Tria non ha mai parlato di taglio degli 80 euro, ma piuttosto di un possibile loro riassorbimento nell'ambito di una futura revisione del prelievo fiscale». (M.Fab.)

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

