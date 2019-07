TREVI

NOTE AD ALTA QUOTA

La magia del tramonto, l'incanto del paesaggio umbro, musica dal vivo e tante attività per vivere la natura. E' Note al crepuscolo, l'evento che, alla sesta edizione, nel fine settimana chiamerà a raccolta il pubblico sul Monte Brunette, al Rifugio Cai del Pozzo di Mezzanotte. L'appuntamento con le note live è per domani dalle 20.30, quando, per salutare il sole, la band Il CarroBestiame proporrà brani d'autore, gipsy jazz, rock e tradizione irlandese. Poi si potrà partecipare ad escursioni di trekking, pedalate notturne, passeggiate a cavallo, lezioni di yoga e osservazioni astronomiche (info www.notealcrepuscolo.it). Per vivere tutta la bellezza dell'appennino umbro, dal 21 al 28 luglio ci sarà anche Suoni controvento, il festival di musica, arte e teatro nel parco naturale del monte Cucco (www.suonicontrovento.it), mentre il 28 luglio Monteleone di Spoleto ospiterà Concerto con merende ad alta quota, con le sonorità mediterranee e gitane di Baro Drom Orkestar (www.monteleonedispoletoeventi.it).

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

