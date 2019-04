Trentamila spettatori: il Gp è sold out

Tutto esaurito. Cresce l'attesa per la tappa romana del campionato mondiale di Formula E. Non solo i biglietti a pagamento, ma anche i tagliandi messi in palio nella lotteria della Fia gratuitamente sono andati a ruba. Per il Gran Premio di Formula E di domani è previsto l'arrivo di oltre 35.000 appassionati, che invaderanno l'Eur e via Cristoforo Colombo, trasformata in un vero rettilineo dove sfrecceranno per tutta la giornata i bolidi elettrici.

«Domani sarà un giorno molto particolare perché oltre alle prove ci sono gli eventi per i paraolimpici e poi la sfilata nella quale i cittadini potranno provare il circuito», ha confermato l'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia, secondo cui la Formula E per il Campidoglio rappresenta «un indotto importante perché tantissime persone vengono a Roma per l'evento». «Le tribune sono esaurite» aveva già annunciato martedì l'assessore Frongia, confermando il grande appeal che nella capitale ha già la giovane Formula E, che ufficialmente ha cominciato i campionati internazionali solo cinque anni fa nella stagione 2014-2015.(L.Cal.)

