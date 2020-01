Trenta immagini provenienti dalla Fototeca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia per restituire l'uomo Fellini, il suo sguardo e la sua mimica, in un percorso non filmografico, né biografico, ma teso a restituire la persona dell'artista amato e celebrato in tutto il mondo. Da ieri, giorno del centesimo anniversario della sua nascita, e fino al 28 febbraio il Salone Vanvitelliano della Biblioteca Angelica in via di Sant'Agostino a Roma ospita la mostra fotografica Federico Fellini Ironico, beffardo e centenario curata da Simone Casavecchia.

Insieme agli scatti sono esposti un'immagine del maestro alta oltre quattro metri e un suo inedito il cui originale cartaceo, proveniente da una collezione privata, è stato denominato dallo stesso Fellini La dieta dell'astronauta: un gioco fra amici per far dimagrire, a suo modo, artisti e astronauti. In occasione della mostra è stato pubblicato anche il volume fotografico Federico Fellini (Edizioni Sabinae) che raccoglie in grande formato le 150 immagini della Fototeca da cui l'esposizione è tratta. (M. Gre.)

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

