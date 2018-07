Trenta denari? No, a Florenzi quinquennale da 3 milioni

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Ora manca davvero solo la firma. La Roma e Florenzi si sono detti sì ancora una volta scongiurando l'addio di Alessandro in questa finestra di mercato o (ancora peggio) il vederlo andare via a parametro zero il prossimo anno. Il terzino (in questo ruolo Di Francesco continua a provarlo) ha accettato l'ultima offerta della Roma per il rinnovo: un quinquennale da 3 milioni più bonus. Meno di quanto pretendeva fino a qualche giorno fa (4 più bonus) e che ha scatenato la furia di parte della tifoseria. Durante l'amichevole con il Latina, infatti, dai gruppi della Sud è partito più volte il coro: «Florenzi 30 denari». L'ultimo incontro tra Monchi e l'agente Lucci ha portato alla fumata bianca, a giorni dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.Due prodotti del vivaio, intanto, andranno in prestito: Antonucci ha firmato col Pescara, Capradossi giocherà per un anno allo Spezia. In partenza pure Gerson che ha messo in stand by l'Empoli dopo la chiamata di Sabatini alla Sampdoria. (F.Bal.)