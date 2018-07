Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trenta brani per più di tre ore di concerto davanti a settemila persone, la grande musica che ritorna dopo 7 anni a Venezia in Piazza San Marco. Un grande successo che porta la firma di Zucchero e del tuo tour europeo The Best live. Da Partigiano Reggiano a 13 buone ragioni, da Con le mani a Non ti sopporto più, è stato difficile per il pubblico cercare di non scatenarsi troppo. Con Miserere eseguita con un duetto virtuale con l'amico scomparso Luciano Pavarotti, la piazza si è alzata rendendo omaggio al tenore con un lungo applauso. Un concerto molto apprezzato anche dal sindaco Luigi Brugnaro: «Lo show di Zucchero - ha detto - resterà nella storia, ha lasciato un segno di utilizzo positivo di piazza San Marco, inoltre il cantante ha donato 80 mila euro alla città che verranno utilizzati per manutenere la piazza e aiutare in modo concreto Venezia». (I. Dig.)