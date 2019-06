Trent'anni di moda maschile, dal 1989 a oggi, celebrati attraverso 500 capi, cento brand ma soprattutto attraverso la lente di Pitti Uomo. È la mostra Romanzo breve di moda maschile, ospitata fino al 29 settembre a Palazzo Pitti, nel Museo della moda e del costume, firmata dalla Fondazione Pitti Immagine Discovery con le Gallerie degli Uffizi.

Curata da Olivier Saillard, racconta la storia e l'evoluzione del menswear incrociando il made in Italy con le collezioni dei guest designer che negli anni hanno partecipato a Pitti Uomo. La mostra è pensata con un set che ricorda un libro gigante: pagina dopo pagina, in ogni sala, sono in mostra le diverse correnti della moda maschile, in un dialogo tra le collezioni storiche, le aziende e i nuovi talenti. Ecco allora che nelle sale di Palazzo Pitti si sfogliano i look di Giorgio Armani, di Vivienne Westwood o ancora il completo di Romeo Gigli. (P.Pas.)

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

