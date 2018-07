Treno in fumo, inferno sulla Roma-Lido

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèSe solo ai suoi tempi fosse esistita la Roma-Lido, Dante Alighieri probabilmente avrebbe immaginato un girone dell'Inferno proprio come i binari della linea ferroviaria che collega la Capitale con il litorale di Ostia. Anche ieri mattina, infatti, un guasto ad un treno ha costretto i romani che volevano raggiungere il mare ad una piccola disavventura sotto il caldo afoso di inizio luglio.Tutto ha avuto inizio poco prima delle 8 di ieri, quando un convoglio si è fermato nel tratto compreso tra le stazioni Lido-Centro e Stella Polare. La circolazione tra Acilia e il capolinea, la stazione Cristoforo Colombo, è stata immediatamente interrotta. Inevitabili, quindi, le ripercussioni e i disagi per i romani che sognavano di raggiungere, di buonora, le spiagge lidensi.Molti di loro, tra cui diverse famiglie con bambini, si sono visti costretti a scendere e lasciare le stazioni, camminando pericolosamente sui binari, sotto il sole cocente e circondati da un'afa insopportabile nonostante fosse solamente prima mattina.Per oltre tre ore, i pendolari del mare si sono ritrovati alle prese con ritardi e disagi, riuscendo a raggiungere il lido di Ostia molto più tardi rispetto all'orario previsto e solo grazie ad alcuni bus-navetta alternativi, istituiti per ovviare alla paralisi che ha finito per coinvolgere l'intera linea ferroviaria. Una volta risolto il guasto, la circolazione è tornata regolare solo poco prima dell'ora di pranzo: il mese di luglio, per i romani che sognano di rilassarsi al mare, è iniziato all'insegna della passione.Chi si sposta con la Roma-Lido sa bene come i disagi sulla linea ferroviaria siano ormai una costante. Sono diversi i guasti dall'inizio dell'anno a oggi: nel mese di gennaio, nel giro di appena una settimana, la circolazione subì interruzioni e ritardi ben quattro volte. Anche nei mesi successivi i pendolari hanno continuato a vivere giornate di disagio, una costante da diversi anni. Inoltre, i nuovi treni acquistati dalla Regione Lazio non arriveranno prima della fine del 2019 a causa dei tempi tecnici.riproduzione riservata ®