Treno dei pendolari contro Tir «Sembrava il terremoto»

Mario Fabbroni«A un certo punto abbiamo sentito una enorme deflagrazione: il treno ha iniziato a tremare, le valigie cadevano, gli oggetti sono finiti ovunque. Sembrava il terremoto». Daniele Di Tommaso, insegnante di Lettere di 44 anni, aostano, figura tra i passeggeri del treno si è scontrato con un tir a Caluso, in Piemonte. «Ero nel secondo vagone, c'erano altre cinque persone. Siamo rimasti sospesi e, solo dopo abbiamo scoperto di essere sopra il primo vagone - racconta il superstite -. Sospesi e inclinati, c'era la paura che il vagone potesse cadere giù». Terrore a parte, l'incidente sulla linea Torino-Ivrea ha provocato due morti: Roberto Madau, il macchinista 61enne del treno regionale 10027, e Stefan Aureliana, romeno di 64 anni che conduceva il mezzo di scorta tecnica al tir. I feriti sono 23, tra questi tre sono gravi: c'è anche una capotreno rimasta incastrata tra le lamiere.Il convoglio ha travolto un tir fermo sui binari all'altezza di un passaggio a livello: l'impatto, violentissimo, ha causato il deragliamento del locomotore e di due vagoni che sono finiti nei campi vicini. Un palo della luce è stato abbattuto, i cavi dell'alta tensione tranciati, sfiorata anche una casa cantoniera. Indagato per disastro ferroviario Darius Zujis, l'autista lituano di 39 anni alla guida del tir, poi risultato negativo all'alcoltest.«Il Tir con il trasporto eccezionale «era troppo alto» rispetto ai limiti imposti dalla normativa per i transiti ai passaggi ai livello«, sostiene un ex addetto alla scorta tecnica dei convogli, Stefano De Luigi. L'Anas conferma: «Il trasportatore non ha adempiuto all'impegno contenuto nella documentazione allegata alla domanda di trasporto eccezionale presentata l'8 maggio scorso, con la quale aveva espressamente dichiarato di non impegnare attraversamenti di passaggi a livello con linee aeree elettrificate lungo le strade di competenza».Marco Imparato, 19 anni, studia matematica finanziaria a Torino: «Avevo paura di avere qualcosa di grave, come una lesione almeno allo spinale. Invece sto bene. Sono un miracolato. Le luci si sono spente e sono stato sbattuto prima sul soffitto, poi sul pavimento. In tutto sarà durato 10 secondi. Stavo dormendo, pensavo fosse un sogno, poi mi sono accorto che era la realtà».riproduzione riservata ®