Trend positivo, in 8 regioni zero casi

La giornata di ieri ci ha regalato una boccata d'ossigeno mettendo almeno per altre ventiquattro ore da parte gli spettri di una risalita dei contagi a ormai sedici giorni dall'inizio della fase 2. I positivi in più sono infatti scesi da 813 a 665 a fronte di un aumento di circa tremila i tamponi. Di conseguenza è crollato anche il rapporto tra test effettuati e persone positive passato dall'1.2% allo 0,9%. Scende anche il dato della Lombardia che registra 294 contagiati contro i 452 del giorno precedente ma c'è tuttavia da segnalare, in netto contrasto con il resto d'Italia, una diminuzione di circa tremila tamponi. Resta comunque il miglioramento con il rapporto sceso dal 3% al 2,5%. Meno buoni i numeri del Piemonte, tra le poche regioni a far segnare una decisa crescita di casi, cinquanta in più in un solo giorno. Non è invece cambiato, purtroppo, il dato dei morti. A perdere la vita in Italia sono state altre 161 persone, una in meno rispetto a martedì, con il totale che ha raggiunto quota 32.330. Anche in questo caso a fare da padroni, in senso negativo, sono sempre Lombardia e Piemonte rispettivamente con 65 e 39 morti a testa. Numeri decisamente più alti se confrontati con il resto del Paese che vede otto regioni che hanno registrato zero morti e solo tre con più di dieci vittime: Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Con altri 2.881 guariti si abbassa di molto il numero di attualmente positivi in Italia che ora sono 62.752 , con una diminuzione di 2.377 unità. Respirano anche gli ospedali con 40 pazienti in meno in terapia intensiva e 367 in meno ricoverati con sintomi in altri reparti. In questo caso sulla stesa scia anche la Lombardia: -13 in terapia intensiva e -145 ricoverati con sintomi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 05:01

