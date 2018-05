Tregua Pd: «No a governi con M5S e Lega»

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È una tregua armata quella sancita dalla direzione del Pd. L'organismo ha confermato all'unanimità la fiducia al segretario reggente Maurizio Martina votando la sua relazione. Martina però non ha potuto far altro che prendere atto della chiusura al M5s già annunciata in tv da Matteo Renzi. Nella sua relazione il reggente ha anche messo in chiaro che il Pd «non potrà mai sostenere un qualsivoglia percorso con Salvini, Berlusconi e Meloni come soci di riferimento». Un messaggio che sembra rivolto soprattutto a una parte del partito che sarebbe disponibile a una maggioranza, pur se a tempo, con il centrodestra. Le divisioni fra i dem in effetti non sembrano composte e chissà se la tregua reggerà almeno fino a lunedì, quando il presidente Mattarella, con un giro di consultazioni concentrato in un solo giorno, ha deciso di giocare l'ultima carta per trovare una maggioranza capace di sostenere un nuovo governo.Salvini sarebbe disponibile a ricevere un pre-incarico e ad andare in Parlamento a chiedere il sostegno ai parlamentari delle altre forze politiche sulla base di un programma. Il M5s non è disponibile a sostenerlo. «Non sarà facile fare una ammucchiata contro di noi» ha avvertito Luigi Di Maio. E se anche stavolta le posizioni rimarranno distanti, si tenterà la strada di un governo di tregua o del presidente guidato da una figura terza. Perché ormai il tempo stringe e la situazione economica del paese comincia a preoccupare. Se la legge finanziaria d'autunno non dovesse essere approvata, l'Italia andrebbe in esercizio provvisorio e rimarrebbe esposto alle turbolenze dei mercati.