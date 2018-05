Tredici, i ragazzi di oggi tra fragilità e batticuori

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiHannah è morta, anzi si è tolta la vita. Il motivo è spiegato in varie audiocassette, Tredici (dal loro numero prende il nome la serie tv da domani con la stagione 2 su Netflix). Lo sapevano i lettori del romanzo di Jay Asher, da cui la storia è tratta, e gli spettatori che sono stati messi al corrente del suicidio da subito. E lo sapeva Katherine Langford, 22enne australiana che la interpreta, oggi astro nascente di Hollywood dal 31 maggio al cinema con Tuo, Simon, lovestory omosessuale in salsa teen che ha già conquistato gli USA. Entrambi i progetti puntano a raccontare i ragazzi di oggi, tra fragilità e batticuori.Come ci sorprenderà stavolta Hannah?«Noi conosciamo i retroscena ma non le conseguenze della sua morte. Nella seconda stagione esploriamo l'effetto che la sua scomparsa ha fatto sulla famiglia e sui compagni di scuola. L'elaborazione del lutto e della perdita è un tema delicato ma cruciale».Si aspettava tanto successo?«Mi sono innamorata della sceneggiatura appena l'ho letta, sapevo che sarebbe stato speciale, ma quello che non mi aspettavo è il feedback del pubblico. Ci hanno scritto molti genitori ed insegnanti che hanno vissuto esperienze simili per ringraziarci dell'onestà di questo racconto».Cosa si aspetta dal futuro?«Vorrei solo continuare ad abbracciare progetti che lascino il segno, che facciano la differenza».riproduzione riservata ®