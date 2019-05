Tredici concerti al teatro Argentina - dalla violoncellista Sol Gabetta e Nelson Goerner al piano (7 novembre) al duo Nikolaj Znaider e Robert Kulek (2 aprile) - per la nuova stagione della Filarmonica Romana, presentata ieri, che in cartellone prevede anche l'esecuzione integrale di Quartetti di Beethoven (a 250 anni dalla nascita) con gli ensamble Pavel Haas (5dicembre), il Belcea quartet (6 febbraio), il Jerusalem quartet (20 febbraio) e il quartetto Hagen (26 marzo). A completare il ciclo l'esibizione del giovane quartetto residente Lyskamm.

Il cartellone della danza, ospitato al teatro Olimpico, si apre con il nuovo spettacolo di Miguel Ángel Zotto, Te siento, dal 15 ottobre. Ed anche l'Alice dei Momix nella coreografia di Moses Pendleton (dal 12 febbraio) e Shine. Pink Floyd Moon, la coreografia di Micha van Hoecke danzata dalla compagnia Daniele Cipriani con la musica live della tribute band Pink Floyd Legend (dal 3 marzo)

Per farsi un'idea dei talenti del prossimo futuro c'è poi l'anteprima del 12 e 13 ottobre, al teatro di Villa Torlonia, con gli studenti dei corsi di perfezionamento, impegnati nel progetto rossiniano de La cambiale di matrimonio, diretti da Giovanni Battista Rigon con la regia di Cesare Scarton.

