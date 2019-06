Tre vittime per il caldo record Roma, 3 giorni da bollino rosso

Mario Landi

Un'ondata di caldo torrido invade l'Italia. Sarà oggi la giornata clou: secondo il bollettino del ministero della Salute, 16 le città contrassegnate con il bollino rosso (Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo). Sabato, invece, il livello di allerta scenderà e interesserà quattro città, tutte nel Lazio: Frosinone, Latina, Viterbo e Roma. In particolare la Capitale è l'unica città d'Italia ad avere il bollino rosso per tre giorni di seguito. Ieri, il termometro ha raggiunto livelli record in Veneto, dove la colonnina di mercurio ha sfiorato i 40 gradi, fermandosi alla massima di 39 a Vicenza (record probabilmente per giugno).

Secondo le previsioni di Meteo Expert, oggi sarà ancora molto caldo e a fine giornata dai Balcani inizierà ad affluire aria più fresca e secca che già nel corso della notte determinerà un calo più evidente delle temperature sul versante adriatico e al Nord. Per domani, infatti, i metereologi prevedono un temporaneo calo termico con i valori in generale sotto i 35 gradi.

«Questi giorni così caldi non sono inattesi per noi - sostiene Roberto Buizza, fisico della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e coordinatore dell'iniziativa sulla climatologia congiunta tra Sant'Anna, Normale, Iuss Pavia - I modelli ci indicano un'estate più calda della media».

E ieri il caldo ha già fatto due vittime: un uomo di 69 anni, un senza fissa dimora di nazionalità romena, è stato trovato morto nei giardinetti vicino alla Stazione Centrale di Milano; mentre nelle campagne tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena è stato rinvenuto il cadavere di un anziano, stroncato da un malore. In serata a Mozzecane, nel veronese, una vittima per le conseguenze di un grave colpo di calore.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

