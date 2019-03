Tre ragazze appena uscite dal liceo, tre diversi modelli di femminilità incarnati dalle giovani e promettenti Blu Yoshimi, Angela Fontana e Denise Tantucci. Il regista Leonardo Guerra Seràgnoli, già autore del convincente Last Summer, esplora grazie a loro in Likemeback una generazione - e i pericoli della dipendenza tecnologica a cui è esposta - lasciandole alla deriva in mezzo al mare, in una gita in barca a vela. Il risultato è un balletto di corpi e personalità che si mettono progressivamente a nudo in uno spazio che è insieme sterminato e claustrofobico, deserto e affollato (di follower). Sono tre esemplari di millennial a confronto con loro stesse, con la crescita, con il mondo esterno che le ammira - e le giudica - attraverso lo schermo di uno smartphone. In questa storia ci sono però, soprattutto, la sensibilità di uno sguardo - quello del regista - umanista, che non appiccica etichette e non fa sociologia spicciola, e la naturalezza selvaggia e candida di tre ragazze che lasciano intravedere tutto il disorientamento di una generazione. (M. Gre.)

LIKEMEBACK

di Leonardo Guerra Seràgnoli



