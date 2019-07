Tre morti in meno di dodici ore Sulla Tangenziale fatali le buche

Tre incidenti stradali mortali hanno insanguinato il week end appena trascorso. Tre vite spezzate in meno di 12 ore. Tre schianti fatali, che aggiunti a quelli avvenuti durante la settimana, fanno salire il drammatico bilancio sale a sei morti. L' ultimo in ordine di tempo, si è verificato ieri mattina all'alba sulla tangenziale nel tratto compreso tra Via Tiburtina e San Giovanni. La vittima è la quarantunenne Marta Di Febo. La donna era in sella al suo scooter quando a causa di alcuni tombini mal posizionati ha perso in controllo del mezzo.

L'impatto violento con l'asfalto le è stato fatale. Sempre ieri mattina, in via Ettore Romagnoli nel quartiere Nomentano, Roberto Tagliaferri nato 32 anni fa è morto dopo essersi scontrato con un'automobile, guidata da una ragazza ventiduenne. Le cause che hanno provocato la carambola sono in via di accertamento. Sabato sera invece, un ragazzo egiziano appena diciottenne è stato falciato mortalmente da una Mini Cooper mentre stava attraversando le strisce pedonali a Monterotondo Scalo lungo via Salaria. Il veicolo era condotto da Alex Gianmarco, che è stato denunciato per omicidio stradale perché positivo alla cocaina al narcotest. La vittima lavorava in un autolavaggio che si trova davanti a dove è stato investito. La mattanza sulle strade di Roma non accenna a diminuire. Da inizio anno sono stati 73 i morti. Giovedì e venerdì scorso altre due vite in frantumi; quella del cinquantasettenne Sergio Sinistri deceduto dopo uno schianto su via Cristoforo Colombo, mente il giorno dopo a perdere la vita su via della Moschea, è stato il fisioterapista Marco Toscano.(E. Orl.)

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

