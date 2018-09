Tre chili di Maria sul furgone

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I Carabinieri hanno arrestato un 30enne romano trovato in possesso di 3 kg di droga. Impegnati in un servizio di controllo mirato per lo più all'ispezione dei veicoli commerciali ed aziendali i militari hanno fermato l'uomo a bordo del suo furgone in via Trionfale all'altezza dello svincolo del Raccordo Anulare. Durante la verifica dei documenti di circolazione, i Carabinieri, hanno percepito un forte odore provenire dal retro del veicolo e, insospettiti, hanno proceduto al controllo di tutto l'abitacolo. I Carabinieri hanno quindi scoperto il carico illegale che il furgone trasportava: 3 kg di marijuana divisi in diverse buste in cellophane sigillate ermeticamente, pronte per essere immessa nelle piazze di spaccio della Capitale. Il 30enne è stato ammanettato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo.