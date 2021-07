Tre agenti intossicati, il fuoco non si ferma

Emilio Orlando

Giorni infuocatie caratterizzati da diversi incendi tra la Capitale e il suo hinterland. Tre poliziotti intossicati, uno sfasciacarrozze devastato, alcune baracche abusive distrutte e decine di persone evacuate in via precauzionale per le fiamme che lambivano le loro abitazioni. Tra i numerosi roghi che si sono sviluppati, quello che ha dato più filo da torcere ai vigili del fuoco e alle forze di polizia è stato quello che si è sviluppato nell'area compresa tra l'ufficio immigrazione di via Patini, via Grotta di Gregna e via Collatina, dove la fitta coltre di fumo denso ha ridotto la visibilità agli automobilisti in transito sul tronchetto dell'autostrada dei Parchi. Momenti di panico e di superlavoro anche a Guidonia e a Fidene per un vasto incendio che ha interessato il viadotto Saragat, dove gli agenti del distretto di polizia e la municipale sono intervenuti insieme ai pompieri per mettere in sicurezza la zona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

