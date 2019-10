Travolto mentre attraversa la strada

Valentina Conti

Ancora sangue versato sulle strade della Capitale. Ieri pomeriggio un uomo di 89 anni è stato investito da un'autocisterna in viale Jonio, nel quartiere Montesacro. L'anziano è morto sul colpo. Il sinistro è avvenuto all'altezza del civico 245 del viale, in direzione Talenti.

Alla guida dell'autocisterna, un camionista italiano che lo ha centrato mentre attraversava. I soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti per svolgere i rilievi scientifici anche gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Si è reso altresì necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Inevitabili i disagi alla normale circolazione nel quadrante, con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio con via Capraia e di via Monte Rocchetta, in direzione di via della Bufalotta.

È una mattanza in piena regola: sono, infatti, in netto aumento gli schianti mortali in città, e a segnare il trend negativo è Roma sud. Una strage che conta già 111 decessi dall'inizio dell'anno - più del doppio di Parigi e Berlino cifra destinata, di fatto, a salire. La Città Eterna si conferma, dunque, anche maglia nera tra le capitali europee sull'argomento. Ben l'80% delle morti su strada si è verificata nei (o in prossimità) dei centri abitati.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA