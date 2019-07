Travolto e ucciso dall'auto di un suo amico ubriaco. È morto così Lorenzo Roncari, 18 anni, investito dagli stessi compagni con i quali aveva trascorso una serata di festa. La tragedia si è consumata sabato notte a Longone al Segrino (Como), su una strada provinciale. Sono circa le 3 quando - a party finito - Lorenzo decide di tornare a casa. Dopo ore di divertimento e festeggiamenti - e magari anche un po' di alcol - si avvia a piedi. Non abita molto distante. Così imbocca la provinciale 41, quella che costeggia il Lago del Segrino, e inizia a camminare. Intanto un gruppo di amici con i quali ha trascorso la serata, si è riunito in una macchina per tornare a casa. Alla guida c'è uno degli amici di Lorenzo. Anche lui ha appena 18 anni e da pochissimo ha preso la patente. Ed ha bevuto. I ragazzi - tutti giovanissimi - imboccano la stessa provinciale. Il tratto di strada, però, è buio e non si riesce a vedere niente. All'improvviso, sentono un grande botto. Non hanno il tempo di frenare che il parabrezza dell'auto va in mille pezzi. Lorenzo ha sfondato il vetro con la testa. Lo hanno investito in pieno: morirà sul colpo.(M. Poi)

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

