Travolto e ucciso da un camion Ama mentre cammina sulle strisce pedonali

Lorena Loiacono

Aveva 84 anni, Anton Hruby, stava attraversando sulle strisce pedonali e un mezzo per la raccolta dei rifiuti lo ha travolto, uccidendolo praticamente sul colpo. E' accaduto ieri mattina a Roma, poco dopo le 9, sulla via Casilina: una strada della periferia est della Capitale, molto trafficata.

Hruby, proveniente dalla Repubblica Slovacca, è morto poco dopo l'impatto ed ora l'autista, che in quel momento era alla guida del compattatore dell'Ama, è indagato dalla Procura di Roma per omicidio stradale. Ha 35 anni ed è immediatamente sceso dal mezzo per soccorrere il pedone ormai a terra, quasi senza vita, e chiedere aiuto. Sulla ricostruzione di quanto accaduto stanno indagando le forze dell'ordine, tramite i rilievi della polizia municipale accorsa sul posto.

Sono stati ascoltati i testimoni e sono state rilevate le misure delle distanze tra il mezzo, il corpo a terra e le strisce pedonali: sembrerebbe infatti che l'autista, in un primo momento, si sia fermato all'altezza di un attraversamento pedonale per far passare alcune persone e poi, una volta passato il gruppo, è ripartito. Probabilmente senza notare la presenza dell'uomo sul lato opposto a quello di guida e che, proprio in quel momento, iniziava a camminare. Tutt infatti è accaduto in pochi attimi: «Non l'ho visto continuava a ripetere l'uomo, sotto choc, ai soccorsi giunti sul posto giuro che non l'ho visto».

Il conducente è stato portato in ospedale per gli accertamenti e sottoposto ai test anti-droga e anti-alcol, come da prassi in questi casi. Il mezzo dei rifiuti coinvolto nell'incidente è stato posto sequestro.

L'incidente nella periferia romana ricorda quello che, sabato scorso, ha sconvolto Milano dove un mezzo della nettezza urbana si è scontrato con un filobus dell'Atm che procedeva a gran velocità. In quel caso il bus non ha rispettato il semaforo: 12 feriti in ospedale e una donna in coma, poi deceduta. E Roma invece piange la terza vittima della strada in soli due giorni: in tutti i casi si è trattato di pedoni investiti dalle auto. Lunedì sera, infatti, sono morti un uomo di 77 anni e uno di 36 anni.

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

