Travolta sul lungotevere dall'auto pirata: è grave

Flavia ScicchitanoSchianto nella notte nel cuore di Roma. Martina, una ragazza di 26 anni, è stata investita nel centro della capitale da un'auto che si è poi data alla fuga. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30 di domenica mattina, a Lungotevere de' Cenci, all'altezza di ponte Garibaldi, vicino Trastevere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Camillo in codice rosso, dove è ricoverata in prognosi riservata.È stata operata, le sue condizioni sono gravi. Il responsabile è stato rintracciato e arrestato. L'uomo, un 29enne italiano, privo di patente, guidava sotto l'effetto di cocaina. Ora dovrà rispondere tra le altre cose per fuga e omissione di soccorso e lesioni gravissime. Oggi sarà processato per direttissima. Secondo quanto appurato dagli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale, la ragazza, dopo avere salutato un amico, è stata centrata in pieno da una Fiat Panda che non si è fermata a prestare i dovuti soccorsi, scappando a tutta velocità dopo l'impatto. A dare l'allarme è stato proprio il giovane amico della donna. Poche ore più tardi una volante della Polizia di Stato, intervenuta per una lite in famiglia, ha contattato gli agenti del I Gruppo Trevi, dopo avere fatto una scoperta. Fuori dell'abitazione della famiglia, era stata infatti rinvenuta una Fiat Panda incidentata, con tracce di sangue sul lato anteriore e sul paraurti.L'auto era intestata alla famiglia della passeggera, una ragazza che si trovava a bordo dell'auto insieme al 29enne. Interrogato negli uffici della polizia locale, il ragazzo ha ammesso di trovarsi alla guida della vettura al momento dell'incidente ed è stato tratto in arresto. Sempre nella notte tra il 16 e il 17 giugno un'altra auto pirata ha investito mamma e figlia di 5 anni in via della Riserva Nuova 261, all'altezza di Villaggio Falcone, in zona Lunghezza. Le due sono state centrate in pieno da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. La figlia, invece, in codice rosso. Non sono gravi, ma le loro condizioni sono comunque monitorate dai medici del policlinico di Tor Vergata.