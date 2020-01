Travolta-mania: una programmazione da Febbre del Sabato sera

Icona di Hollywood e sex symbol anni anni Settanta: Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) dedica una intera programmazione - fino a domenica 19 gennaio - a John Travolta, attore, ballerino e cantante statunitense di origine italiane, famoso come protagonista del film culto «La febbre del sabato sera», ma candidato all'Oscar, come miglior attore per «Grease - Brillantina» e per «Pulp Fiction», vincitore di un Golden Globe come miglior attore con «Get Shorty» ed nominato anche per «Hairspray - Grasso è bello!». In programmazione anche titoli come «Lonely Hearts», con James Gandolfini, «From Paris with love», con Jonathan Rhys-Meyers, «Gotti - Il primo padrino» e l'action movie «Trading Paint - Oltre la leggenda».

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

