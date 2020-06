Travolta in bicicletta muore sul lungomare

Nel weekend del solstizio d'estate i romani hanno preso d'assalto le spiagge, tanto quelle degli stabilimenti quanto quelle libere. Lo conferma anche il notevole traffico registrato lungo le strade che collegano la Capitale con il litorale romano e laziale.

Le misure anti-Covid sembrano funzionare: per i bagnanti vige l'obbligo della mascherina all'interno delle zone comuni, come bar, tavolini e bagni, mentre i gestori devono fornire gel igienizzanti alla clientela. Molto rigidi i protocolli di sicurezza negli stabilimenti, con i lettini che vengono ulteriormente distanziati nel caso in cui si vada in spiaggia con amici.

Traffico pazzesco in serata. Durante l'orario di rientro dal mare, su lungomare Duilio 22 un ciclista di 52 anni ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto sbattendo la testa su un tombino. L'uomo è morto sul colpo. Non si esclude che la vittima possa aver avuto un malore che ha provocato lo sbandamento.(E. Orl.)

