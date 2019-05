Travolge una donna incinta e si dà alla fuga Parto d'urgenza, nasce Sofia: «Un miracolo»

Mario Landi

Il parto era programmato per la fine di giugno. Ma Sofia è nata ieri pomeriggio con un cesareo d'urgenza all'ospedale Cto di Torino, dove la mamma è arrivata dopo essere stata investita da un pirata della strada che è fuggito. L'incidente a Orbassano, mentre attraversava sulle strisce pedonali dopo aver fatto la spesa al supermercato. Nello schianto ha riportato la frattura di una clavicola, ma a preoccupare i medici sono soprattutto le condizioni della neonata, ricoverata in terapia intensiva. La prognosi è riservata. La neonata, che alla nascita pesava 3,3 chili, a causa del forte trauma ha subito una gravissima sofferenza fetale. La sua nascita, secondo i medici, ha del miracoloso. Il parto, assistito dai ginecologi e dalle ostetriche dell'équipe del professor Guido Menato, è avvenuto grazie all'allestimento di una sala operatoria d'urgenza, dove Elena, 19 anni, è stata sottoposta al cesareo. Sotto choc il padre Marius, 20 anni. «Uno investe una donna e scappa - si sfoga, attorniato dai parenti, fuori dall'ospedale - Ma le sembra possibile? La travolge e va via. Come se nulla fosse successo. Non è ammissibile», dice tutto d'un fiato, auspicando che «la polizia trovi chi ha quasi ucciso mia figlia» e la mia compagna. Solo quando viene a sapere che la bimba è nata, tira un sospiro di sollievo, anche se per sapere se l'incidente avrà delle conseguenze sulla figlia bisognerà ancora aspettare.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

