Travolge ciclista 15enne e fugge

Emilio Orlando

Prima lo ha urtato provocandone la caduta dalla bicicletta, poi si è fermato ma ha ingranato subito la marcia facendo perdere le proprie tracce. Così il 15enne che nello scontro è rimasto ferito, riportando qualche leggera frattura, è stato abbandonato a terra dolorante in attesa che alcuni passanti lo soccorressero. L'investimento provocato dal pirata della strada e avvenuto in via Nomentana all'altezza di via di Sant'Agnese ed avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per l'adolescente, che invece se l'è fortunatamente cavata con qualche giorno di prognosi al pronto soccorso del Bambino Gesù.

Ma i testimoni avevano preso il numero di targa della Citroen C3 che lo aveva travolto. In poche ore gli agenti della polizia di Roma Capitale hanno rintracciato l'uomo, che si era rifugiato in casa convinto di averla fatta franca.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA