Traversa di Tardelli e Pablito è un'ombra

Marco LobassoFacciamo finta che ci siamo anche noi, sarà come illuderci che in questi Mondiali un po' d'azzurro rimane. Ogni data scandita dal calendario dei campionati ci riporta indietro nel tempo, a una partita azzurra dei Mondiali del passato che non abbiamo dimenticato.Iniziamo dal 14 giugno del 1982, ieri, trentasei anni fa. Il Mundial di Spagna è appena iniziato, l'Italia di Bearzot è a Vigo, in Galizia. Fa l'esordio nel suo girone contro la Polonia di Boniek, una delle favorite della vigilia. Ne esce una sfida tattica, con le due nazionali più timorose che offensive. Ma l'Italia gioca meglio e coglie una traversa, che in tanti ricordano, con Marco Tardelli, primo segnale di un campionato stupendo dello juventino. Boniek è l'osservato speciale; è stato appena acquistato dalle Juve di Agnelli e farà coppia a centrocampo con Michel Platini. Zibi non incanta, chiuso a centrocampo dalle maglie azzurre di Marini, Tardelli, Antognoni. Non incanta, per la verità, nemmeno Paolo Rossi, osservato speciale anche lui, fortemente voluto da Enzo Bearzot che crede nella sua rinascita dopo la triste vicenda del calcioscommesse e della sua squalifica. Ma non è nella sfida di Vico che Rossi diventerà Pablito. Anzi, quel giorno l'Italia del calcio si interroga se è ancora giusto credere in lui.(1/continua)riproduzione riservata ®