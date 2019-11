Trastevere, Tuscolano e Appio Voragini a raffica in tutta la città

Flavia Scicchitano

Trappole killer nascoste nell'asfalto le buche di Roma continuano a moltiplicarsi. Ma nonostante l'allarme sia sempre più alto dal Campidoglio si annuncia un'inversione di tendenza: «Nel 2016 la campagna elettorale si è svolta sulle buche, quindi diciamo che preesistevano - ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi - Roma come tante altre città soffre di grandi progetti fatti negli anni precedenti e scarsa attenzione alla manutenzione, che invece è ciò che i cittadini chiedono. Noi abbiamo invertito la rotta. Abbiamo iniziato a lavorare molto sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, che costituisce le fondamenta sulle quali poi costruire grandi progetti».

Nel frattempo le strade sono sempre più dissestate. L'ondata di maltempo che da giorni si sta abbattendo sulla capitale sta facendo precipitare la situazione: l'acqua piovana sfalda le vecchie buche che si allargano trasformandosi in crateri e ne apre di nuove, l'asfalto è crivellato di solchi e i marciapiedi sono crepati.

«I rari interventi effettuati nei mesi scorsi durano il tempo di una perturbazione stagionale. L'operazione #stradenuove è stata un bluff - attacca la consigliera del Pd capitolino, Ilaria Piccolo - Le affermazioni della sindaca rasentano il ridicolo. Farebbe meglio ad intervenire immediatamente sulle situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica».

«Dopo aver letto le dichiarazioni della Sindaca Raggi sulle buche di Roma non si sa se ridere o se piangere - tuona Chiara Colosimo, di Fratelli d'Italia - La situazione catastrofica in cui versano la maggior parte delle strade di Roma, infatti, è nota a tutti i cittadini della Capitale che ogni giorno sono costretti a muoversi stando ben attenti a dove mettere i piedi o a continue gimkane con la macchina. Sentire, quindi il primo cittadino parlare di un'inversione di rotta sa quasi di presa in giro». È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. Intanto automobilisti, motociclisti e ciclisti fanno la conta dei danni: pneumatici scoppiati, cerchioni saltati, semiassi distrutti. Tamponamenti, cadute e schianti contro il guardrail. Ricordiamo che potete inviare le vostre foto delle buche più pericolose alla casella mail latuabuca@leggo.it.

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

