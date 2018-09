Trastevere, blitz notturno contro spaccio e abusivismo

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Proseguono i controlli dei Carabinieri negli storici e caratteristici vicoli del quartiere di Trastevere in cui, soprattutto nel fine settimana, si riversano in molti per prendere parte alla movida notturna della zona. I blitz effettuati dalla Compagnia Trastevere hanno portato all'arresto di 2 pusher e alla denuncia di altre 2 persone, per evasione e porto abusivo di armi atte ad offendere.A finire in manette sono stati un cittadino egiziano e uno del Marocco, di 27 anni, entrambi nullafacenti in Italia senza fissa dimora, già noti per i loro precedenti, sorpresi in atteggiamento sospetto.Nel corso di un posto di controllo, i militari hanno sorpreso un romano, di 25 anni, nullafacente e con precedenti, a seguito della perquisizione personale e veicolare, di un coltello a serramanico con una lama di 16 cm e due flaconi contenenti metadone, il tutto sequestrato.I militari della Compagnia Roma Trastevere hanno posto particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni imposte dall'Ordinanza Anti-alcol: sanzionate 10 persone sorprese a bere alcolici in strada per complessivi 1500 euro. Sanzionato, per un importo di 100, anche un locale pubblico, per non aver esposto l'avviso dell'ordinanza sindacale.In totale i Carabinieri hanno ispezionato 15 attività commerciali, identificato 177 persone, controllato oltre 100 veicoli ed elevato sanzioni amministrative per oltre 2000 euro.(S. Uni.)