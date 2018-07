Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trasporto pubblico a rischio questa sera. Dalle 20 alle 24 è stato indetto lo sciopero dai sindacati Faisa Sicel, Orsa e Usb per rivendicare più sicurezza sui luoghi di lavoro. La protesta interesserà la rete Atac, bus, tram, metropolitane e ferrovie, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Nel resto della giornata il servizio funzionerà regolarmente.«L'azienda continua a non garantire un adeguato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini e non si assume responsabilità - spiega l'Usb - Quando un conducente dichiara un guasto lo fa per la sicurezza delle persone che trasporta, mentre l'azienda sta facendo pressioni per proseguire il servizio, anche in condizioni non ottimali. Usb ha già attivato esposti e denunce a Prefettura, Asl e Procura per ottenere maggiori tutele ma è fondamentale che i lavoratori rendano visibile il loro disagio con la lotta». Lo stop proprio nelle ore di punta contribuirà a mandare in tilt il traffico della capitale, mentre in molti resteranno a piedi.«La nuova dirigenza ha sottoscritto un accordo con i soliti sindacati concertativi il 23 luglio che determina un premio per autisti e operai solo se la rimessa di appartenenza effettua i chilometri trimestrali programmati- spiega ancora l'Usb - Solo se si supera tale chilometraggio il lavoratore che si è prestato a non segnalare i guasti, mettendo a rischio la propria salute e quella dei passeggeri, potrà accedere al premio. Informeremo Prefettura e Comune perché prenda seri provvedimenti per il ritiro di questo accordo».(F. Sci.)