Trasporto disabili, bando sbloccato

«Dopo 14 anni di attesa, finalmente, i cittadini romani con disabilità vedranno riconosciuto il loro diritto alla mobilità. Era sostanzialmente ferma dal 2004 la possibilità di nuovi accessi al servizio di trasporto personalizzato. Oggi invece, grazie a una variazione di bilancio, un numero maggiore di persone con disabilità potranno muoversi più facilmente». Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.«Con uno stanziamento di 15 milioni di euro si finanzierà il servizio fino al 2020 - aggiunge - E parallelamente partirà anche l'iter che porterà alla approvazione di un innovativo Regolamento che disciplini non solo i requisiti di accesso, allargando la platea dei destinatari, ma anche i livelli e le modalità di erogazione. Si tratta di un traguardo importantissimo sulla strada che deve rendere Roma accessibile a tutti, una città a misura delle persone con disabilità, perché questo è uno dei nostri impegni principali. Finora si era andati avanti rinnovando di anno in anno l'affidamento del servizio, senza programmazione e senza aggiornare le graduatorie che erano ferme da 14 anni - spiega - C'è poi un altro dettaglio non trascurabile: gli stanziamenti derivano dai risparmi che il Campidoglio conseguirà grazie a un'operazione di estinzione dei mutui per una cifra di oltre 77 milioni di euro; in pratica pagheremo meno interessi nei prossimi anni e utilizzeremo le risorse risparmiate per la mobilità delle persone con disabilità. In altre parole, continuiamo a ridurre il debito ereditato dalle precedenti amministrazioni e assicuriamo quei servizi che in passato venivano penalizzati. L'obiettivo è solo e sempre uno: garantire uguali diritti a tutti i cittadini».(S. Uni.)