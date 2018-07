Trasporti, differito lo sciopero Resta lo stop dell'Ugl per Cotral

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il classico venerdì nero dei trasporti si fa grigio. Salta uno dei due scioperi previsti per il 6 luglio, ma in tutta la capitale potrebbero verificarsi disagi soprattutto nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 12:30. Partecipano allo stop di 24 ore indetto dal sindacato Ugl il servizio Cotral e gli aderenti a CambiaMenti M410. Differita, invece, a data da destinarsi, la protesta in Atac, Roma Tpl e Roma Servizi per la Mobilità.A rischio dunque - dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino a fine turno - i collegamenti extraurbani gestiti da Cotral. E dalle 8,30 alle 12,30 anche bus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie urbane Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Atac fa sapere inoltre che viaggeranno regolarmente le circa cento linee di bus periferiche gestite dal consorzio Roma Tpl, così come saranno regolari le partenze di Trenitalia.Nelle quattro ore di sciopero nelle stazioni metroferroviarie, che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il funzionamento delle biglietterie e di ascensori o scale mobili. I parcheggi di interscambio resteranno aperti e seguiranno gli orari ordinari. (S. Nat.)