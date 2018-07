Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRASIMENOIL FESTIVAL DI ANGELATra gli eventi più prestigiosi nel panorama europeo, il Trasimeno Music Festival prenderà il via, questa sera, dalla Basilica di San Pietro a Perugia, con l'esibizione della Camerata Salzburg in compagnia della pianista canadese Angela Hewitt (foto), ideatrice e direttrice della rassegna. Il concerto prevede musica di Mozart, Elgar e Finzi. Domani si replicherà al Teatro Signorelli di Cortona, con Gabriela Montero al pianoforte e spartiti di Mozart, Bach e Schubert, mentre domenica la Hewitt tornerà a Perugia con un'esibizione dedicata a Bach. Il 2 luglio, dopo l'incontro a Monte Castello di Vibio con Sir Richard Eyre, ex direttore del Royal National Theatre di Londra, tutti a Magione per il live del Royal String Quartet, che si esibirà anche il 3. Ultime battute, il 4 luglio a Perugia, con l'omaggio a Bach, e il 5 luglio a Magione con assolo al piano della Hewitt.Info 0755153024, www.trasimenomusicfestival.com