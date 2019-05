Trascinata dieci metri da un treno della linea B

L'epilogo, per fortuna, fu decisamente diverso. La tragedia di ieri alla stazione di Lepanto, però, non può riportare alla memoria quanto accaduto nel luglio 2017 alla stazione Termini, quando una passeggera rimase incastrata nelle porte di un treno della metro B e fu trascinata per diversi metri.

Natalya Garcovic, 45enne bielorussa, stava scendendo dal treno, che viaggiava in direzione Laurentina, quando rimase impigliata con le buste della spesa nelle porte e fu trascinata lungo la banchina dal treno in fase di ripartenza, per poi sbattere contro un cartello e cadere sui binari nel tunnel. La donna riportò gravissime ferite, tra cui la frattura delle costole, della mandibola e del bacino, oltre alla perforazione di un polmone, ma riuscì a sopravvivere. Il macchinista, che non si era accorto di nulla, era stato sospeso in seguito a un'indagine interna di Atac, salvo poi essere reintegrato qualche mese dopo, senza tuttavia poter tornare a guidare i mezzi della metropolitana.(E. Chi.)

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA