TRAPPER NEI GUAI

Enrico Chillè

Aggredirono e tentarono di rapinare un gruppetto di giovanissimi fan «rei» di avere chiesto un autografo. Non contenti presero di mira, pochi minuti dopo, un cittadino bengalese tentando di strappargli il cellulare. Per questo i due «trapper» romani Traffik e Gallagher sono stati condannati in abbreviato dal gup di Roma. Il giudice, accogliendo le richieste del pm Antonella Nespola, ha inflitto 2 anni e mezzo a Gian Marco Fagà, 25 anni, in arte Traffik mentre a Gabriele Magi, 24 anni, al secolo Gallagher, 2 anni e tre mesi. I due sono noti nel circuito romano grazie a pezzi come «Magma Vulcano» e «Diamanti Razzisti», brani con testi espliciti e video in cui vengono ripresi mentre si trovano anche a bordo di auto delle forze dell'ordine. Il fatto avvenne il 23 febbraio scorso nella zona della stazione Termini a Roma. I due vennero arrestati un mese dopo dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata dall'uso di armi ai danni di quattro persone, una delle quali minorenne. Nel corso dell'aggressione infatti i trapper' capitolini utilizzarono anche un tirapugni di ferro nel tentativo di strappare dalle mani dei fan i telefono cellulare. Le vittime si erano avvicinate, dopo averli riconosciuti, con l'intento di farsi firmare degli autografi. Ma il loro entusiasmo fu tradito dalle immediate minacce ricevute, senza preavviso. Traffik e Gallagher si scagliarono con violenza contro i ragazzi, offendendoli e malmenandoli nell'intento di portare via loro i telefoni. Con non poca difficoltà il gruppetto di giovanissimi «seguaci» dei due trapper riuscirono a darsi alla fuga ma vennero inseguiti dai due che aggredirono anche un cittadino del Bangladesh di 50 anni, che si trovava in strada ad aspettare l'autobus. Il cittadino straniero fu preso a calci e pugni e due tentarono di sottrarre il cellulare anche a lui. Non riuscirono nell'intento grazie all'intervento di alcuni passanti. Per scappare dalla furia dei due, lo straniero fu investito da un'autovettura che gli ha fratturato una gamba.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

