Trapianti, la cornea ora si stampa in 3D

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèUna cornea stampata in 3D che, se realizzata su larga scala, potrebbe consentire il trapianto anche senza donatori. Ha avuto esito positivo il test di un gruppo di ricercatori dell'università inglese di Newcastle: sono riusciti a realizzare un prototipo che, in un futuro non troppo lontano, potrebbe anche assicurare una riserva illimitata di organi. Per gli autori della ricerca. infatti, «la prova di concetto è stata superata: questo significa che la tecnica che avevamo immaginato all'inizio è assolutamente fattibile».La prima cornea prodotta con una stampante 3D è stata ottenuta a partire da uno speciale bio-inchiostro, ricavato da cellule staminali e sostanze aggreganti come il collagene e l'alginato. Le cellule sono state prelevate da un donatore sano e sono quelle presenti nello stroma, il tessuto connettivo della cornea che si trova immediatamente al di sotto di una membrana elastica e dell'epitelio, lo strato più superficiale.Il bio-inchiostro, poi, è stato utilizzato all'interno della stampante 3D e distribuito in cerchi concentrici, fino a ottenere, nel giro di dieci minuti, la forma della cornea umana. «Ora l'obiettivo è quello di trovare il bio-inchiostro ideale per poter rendere questa tecnologia disponibile su larga scala - ha dichiarato Che Connon, uno degli autori della ricerca, pubblicata sulla rivista Experimental Eye Research -. Ci sono alcuni gruppi di ricerca che stanno lavorando in questo senso: ma prima di poter utilizzare le cornee stampate in 3D per i trapianti ci vorrà ancora altro tempo».riproduzione riservata ®