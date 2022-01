Transenne, elicotteri e 800 agenti in strada per il voto del Quirinale

Centro storico e palazzi istituzionali da oggi saranno sorvegliati speciali in occasione delle elezioni Presidenziali.

Ottocento gli uomini in campo tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, per attuare il dispositivo di sicurezza approntato dal questore Mario Della Cioppa e dal capo di gabinetto Giuseppe Rubino. Presidi rinforzati anche intorno a Montecitorio, Palazzo Chigi oltre che Quirinale e Senato.

La grande macchina organizzativa del voto che designerà il successore dell'attuale Presidente Sergio Mattarella, ha previsto anche dei transennamenti nella zona dei via dei Prefetti e via dell'Impresa per facilitare sia le procedure di quei grandi elettori risultati positivi al Covid che per agevolare l'entrata e l'uscita dei votanti. Verifiche e bonifiche sono iniziate già da ieri, con numerose ispezioni: sono stati impiegati artificieri e cinofili, oltre che personale della Digos e del reparto informativo dei Carabinieri. (E.Orl.)



