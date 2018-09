TRAMONTO ROSSO

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - La notte di Singapore riporta la Ferrari nel buio anonimato e regala a Hamilton, non soltanto la vittoria di tappa, la settima stagionale, ma lo avvicina concretamente verso il titolo mondiale numero 5. A Marina Bay, dietro l'inglese, ora a 21 successi dall'indimenticato Michael Schumacher, si rivede Verstappen mentre Vettel si deve accontentare di salire sul gradino più basso del podio. A denti stretti, con l'ennesimo dubbio su una strategia box abbastanza discutibile e l'evidente percezione, pur non palesata, di essere ormai fuori dai giochi. Il rivale britannico, infatti, a 6 gare dal termine del campionato, lo guarda con un vantaggio di ben 40 punti nella classifica Piloti. Troppi, anche per il più ottimista degli ultras di Maranello. Quinta posizione, invece, per il solito evanescente Kimi Raikkonen.«Siamo stati fuori dalla lotta chiarisce, deluso e amareggiato, Vettel perché non avevamo il passo gara e non eravamo veloci. Ho provato a essere aggressivo all'inizio e non ha funzionato, poi ho cercato una tattica diversa dagli altri con le gomme. L'obiettivo era di uscire davanti a Hamilton, ma non è andata e in questo modo abbiamo perso pure il secondo posto».«A quel punto prosegue lucidamente il 4 volte iridato non ero convinto di poter arrivare alla fine con gli stessi pneumatici, perciò ho dovuto pensare a gestirli perché una seconda sosta ci avrebbe fatto perdere troppo tempo. La classifica? Non aiuta perdere punti, tuttavia oggi (ieri, ndr) non c'erano chance: è stato un weekend in cui non abbiamo estratto il massimo da noi stessi».Chi, invece, appare abbastanza stizzito è Raikkonen, che nel post gara non lesina qualche risposta velenosa durante la conferenza stampa. «Il nostro assetto non era ideale per questa pista? Credo tuona il finlandese sia una domanda stupida. Noi facciamo sempre del nostro meglio». Un meglio che, sfortunatamente, non ha portato frutti. «Il mancato sorpasso su Bottas? Non è colpa di gomme o benzina spiega Iceman è la normale Formula 1 di questi tempi, qui è complicato superare. Ho cominciato a soffrire con le mescole, così come Bottas, ma non abbastanza da tentare di superarlo, a meno che non avesse commesso un errore. Appena mi avvicinavo perdevo sempre aderenza e quindi mi son dovuto accontentare». Non una novità, in questa stagione.riproduzione riservata ®