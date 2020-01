TRAGEDIE DELL'INFANZIA

Nico Riva

Una giovane vita innocente spezzata nel cuore della scorsa notte. Si tratta di bambina di soli otto anni morta a Servigliano (Fermo) a causa di un rogo divampato mentre era in casa insieme agli atri componenti del nucleo familiare. La piccola è deceduta all'esterno della casa nel quartiere di Borgo Leopardi, nella Marche. Miracolosamente salve la madre e la sorellina minore di sei anni.

Dai primi rilievi, è emerso che l'incendio nell'appartamento è scoppiato intorno alle tre della notte, a provocarlo sembra sia stato il corto circuito dell'impianto elettrico domestico. Immediato l'intervento sul luogo dell'incidente da parte dei vigili del fuoco di Fermo, dei sanitari del 118 di Montegiorgio e dei carabinieri, ma per la piccola non c'è stato niente da fare.

La madre è stata la prima a svegliarsi nel cuore della notte e ad accorgersi del fumo. Si sarebbe quindi precipitata fuori dall'abitazione con la figlia più piccola. Subito dopo ha tentato invano di rientrare dentro casa, ma le fiamme e il fumo avevano già avvolto tutto. Nemmeno i carabinieri son riusciti a trovare uno spiraglio per entrare e salvare la giovanissima vita. Solo con l'intervento di ben tre mezzi dei vigili del fuoco si è riusciti a domare l'incendio e a portare fuori la bambina, ma ormai era troppo tardi. La piccola, intrappolata, ha respirato un'eccessiva quantità di fumo. I sanitari del 118 hanno provato senza fortuna a rianimarla. La bambina è deceduta per asfissia.

Per consentire le indagini, la strada è stata chiusa al traffico. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno infine fatto evacuare le abitazioni vicine per ragioni di sicurezza.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

