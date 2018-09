Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia sfiorata ieri sera in largo Caravillani 1, in zona Cornelia: alle 20.30 di lunedì una donna di 51 anni è stata colpita da una palina di una fermata Atac crollata all'improvviso mentre aspettava il bus 32. La donna di 51 anni è stata trasportata in codice giallo all'Aurelia Hospital.«Poetva essere una tragedia» hanno commentato diversi testimoni sconvolti dopo aver visto la pesantissima palina crollare all'improvviso sulla vittima. Autobus vecchi che cadono letteralmente a pezzi, mezzi che si infiammano, ormai è diventata un'odissea salire a bordo della flotta Atac che ha mezzi vecchi oltre 10 anni. Neanche in metro si può stare tranquilli. A luglio dello scorso anno una donna venne trascinata da un treno della linea B partito dalla stazione Termini. La vittima rimase impigliata alle porte esterne e trascinata sulla banchina per decine di metri.