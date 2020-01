Tragedia nella periferia Est della Capitale. Un violento incendio si è sviluppato ieri mattina in un appartamento in via Civita Campomarano 68 al terzo piano di una palazzina nella zona di Case Rosse sulla Tiburtina. Nel rogo è morta l' ottantenne Annamaria Alivernini, proprietaria dell' abitazione. Le fiamme l'hanno avvolta mentre dormiva non lasciandole scampo. La polizia ed i vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari del 118, hanno evacuato l' intero edificio dove vivevano alcuni parenti della donna, ma le fiamme non hanno intaccato la stabilità del palazzo. Tra le probabili cause che hanno provocato l' incendio potrebbe esserci quella di una fuga di gas o di un corto circuito. Sul divano completamente bruciato, c' era il cadavere completamente carbonizzato di Annamaria Alivernini. Non si esclude che la signora possa essersi addormentata con una sigaretta e che il gas possa aver fatto il resto. (E. Orl.)

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

